مجدي فكري : "سحر الأحلام" عمل اسطوري ويوجه رسالة هامة للشباب

أستطاع الفنان الكبير مجدي فكري، أن يرتبط أسمه بأهم فنانين الكوميديا في وقت قصير منذ ظهورة على شاشات التليفزيون والسينما وخشبة المسرح في أواخر الثمانينات، كما قدم العديد من الأعمال التي يتذكرها الجمهور بمجرد ذكر أسمه ومنها "الوتد، ساكن قصادي، يادنيا ياغرامي، سيداتي انساتي، البحار مندي، طعمية بالشطة"، بالإضافة إلى ذلك فأنه أصبح لديه جمهور كبير ينتظر أعماله دائمًا ويتفاعل مع أخباره وكل جديد يقدمه.

وكشف الفنان مجدي فكري في حواه لـ "بـوابـة الـوفـد" عن شخصيته في العرض، وكيف تحول أسم "أحلام فترة النقاهة" إلى "سحر الأحلام"، وما السر وراء حبه الشديد في المسرح، كما تحدث أيضًا عن الرسالة والقضية التي يناقشها العرض، فيما تحدث عن الجديد لديه خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدثنا عن عرض "سحر الأحلام"؟

في الحقيقة عرض سحر الأحلام يتوافر به العديد من العناصر كما أن الدكتور عادل عبد رئيس القطاع الإستعراضي والفنون الشعبية فهو لم يبخل على العرض بشيئًا فأنه كان دائمًا يتمنى ظهور العرض بشكل لائق للجمهور على خشبة المسرح، وأيضًا الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الشئون الثقافية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فالجميع كان يود أن تظهر بشكل لائق أمام الجمهور المشاهد.

وكيف تحول أسمها من "أحلام فترة النقاهة إلى "سحر الأحلام"؟

بالفعل فأن رواية "احلام فترة النقاهة" للأديب العالمي نجيب

محفوظ ولكن لم توافق أسرته على عرضها فقام المخرج حسام عطا بكتابة أحلام على غرار أحلام فترة النقاهة ولكن في قالب واقعي سحري وتم تسميتها بسحر الأحلام.

وماذا عن الشخصية الذي تجسده خلال العرض المسرحي؟

بصراحة سحر الأحلام عمل إسطوري وأنا أقدم خلال العرض شخصية رجل يدعى "حسن" وهو يبحث عن حبيبته ويذهب لملك الجن ثم يعثر عليها وتتوالى الأحداث خلال العرض.

"سحر الأحلام" عرض مدته ساعتين.. هل هذا الوقت مرهق على الممثل نظرًا لقوفه على خشبة المسرح كل هذه المدة؟

بالطبع أن العمل المسرحي شاق ولكن بالطبع المسرح للمسرحيين شئ مقدس فهو له تقاليده واحترامه ومواعيده ويعتبر خط أحمر.

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كما أن المسرح يعلم الشخص العديد من الأشياء الحلوة من بداية السلم الجمهوري إلى نهايته سواء من الإنتماء والإلتزام وحب الوطن والبلد فأن المسرح شئ كبير جدًا لذلك يهون هذا التعب أمام كل هذه الأشياء الجميلة التي نحصل عليها من المسرح.

ماذا عن الصعوبات التي واجهت فريق عمل "سحر الأحلام" قبل تنفيذ العرض؟

سحر الأحلام عرض له طبيعة خاصة وتم احتياج وقت كبير لتنفيذه وهو عام ونصف كما أن هذا التأخير جاء في

صالحنا حتى نتمكن من إجادة العرض بشكل اكبر.

وماذا عن الرسالة التي يقدمها "سحر الأحلام" للجمهور؟

الرسالة التي يوجهها العرض للجمهور المشاهد هي الإنتماء والتمسك بالأمل في ظل الظروف التي يعيشها وطنا الكبير فلابد ان تكون الأعمال التي تقدم ممثالة للحالة التي نعيشها.

كما أنه لابد أن نقول للشباب كفاية أعمال هابطة ومسطحة تؤدي بهم إلى تصديق العديد من الأخبار الزائفة التي يتم كتابتها على السوشيال ميديا وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق فلابد أن يأتي الشباب للعرض حتى يرى التجربة المهمة التي نوجة خلال بعض الرسايل ومنها ان مصر الجديدة تولد بلدنا في لحظة وجود ولابد التمسك بالأمل.

وحتى نصعد بها لابد أن نصدق أنفسنا وقيادتنا وجيشنا العظيم فكل هذه الأشياء تؤدي في النهاية إلى مستقبل أفضل لأنه مثل مايوجد بعض المشاكل يوجد أيضًا العديد من الأشياء الحلوة، وذلك نظرًا لأن هناك مجهود مبذول كبير جدًا وسوف نلمسه قريبًا جدًا.

وما السر وراء حبك الكبير للمسرح؟

في الحقيقة حبي له جاء من خلال نشأتي على المسرح كما أنِ تعلمت من جيل عظيم جدًا جدًا و عمالقة الفن هما الفنان فؤاد المهندس والفنان عبدالمنعم مدبولي والفنان جوج سيدهم والفنان سمير غانم والزعيم عادل إمام فعندا عملت معهم ورأيت كم إلتزامهم في المسرح ويبذلون جهد غير طبيعي، بالإضافة إلى عشقهم له فنشأ داخلي حب المسرح من خلالهم كما أن المسرح شئ مقدس ومدرسة خاصة.

وما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل هناك العديد من التجهيزات لعمل سينمائي وتليفزيوني جديد ولكن على مستوى المسرح لم أخوض تجربة مسرحية جديدة إلا بعد الإنتهاء من سحر الأحلام لأننا مستمرون حاليًا للعرض على خشبة مسرح البالون.