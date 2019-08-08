أغنية "كنت مداويني" لهيثم شاكر تتصدر مشاهدات "يوتيوب"

تصدرت أغنية "كنت مداويني" للفنان هيثم شاكر، قائمة المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حصلت الأغنية على المركز الخامس في صدارة المشاهدات، وسجلت أكثر من 75 ألف مشاهدة، من كلمات:محمدالقاياني، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد إبراهيم.
ضم الألبوم 14 أغنية ، وهو العدد الذي يصل إليه هيثم للمرة الأولى في مشواره الفني منذ بداياته،أبرزهم"معرفة قديمة، كنت مداويني، بابي مفتوح، لحقتيني، احنا افترقنا، ياما ياما، ماتوصونيش"، تعاون فيهم مع كبار الشعراء أبرزهم"أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، محمد القاياتي، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين"محمد النادي، عمرو مصطفى، محمد يحيى"، والموزعين"أحمد إبراهيم، شريف مكاوي".
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