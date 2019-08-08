تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الصيفي في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة 30 أغسطس، في "ميوزك أرينا" بمدينة العلمين، وتراوحت أسعار تذاكر

الحفل بين 300 جنيهاً للفئة العامة، و 500جنيهاً للفئة الذهبية، ولاتزال هناك فئة لم يحدد سعرها بعد.

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يذكر أن حسني قد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً في منتجه هاسيندا بالساحل الشمالي، في بدايات أغسطس الجاري، وشهد الحفل حضور كبير من جماهيره ملىء أرجاء المكان، وقدم تامر مجموعة غنائية مميزة مما يفضلها جمهوره "عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار".