فن ومشاهير

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الصيفي في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

 

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة 30 أغسطس، في "ميوزك أرينا" بمدينة العلمين، وتراوحت أسعار تذاكر

الحفل بين 300 جنيهاً للفئة العامة، و 500جنيهاً للفئة الذهبية، ولاتزال هناك فئة لم يحدد سعرها بعد.

 

Advertisements

 

يذكر أن حسني قد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً في منتجه هاسيندا بالساحل الشمالي، في بدايات أغسطس الجاري، وشهد الحفل حضور كبير من جماهيره ملىء أرجاء المكان، وقدم تامر مجموعة غنائية مميزة مما يفضلها جمهوره "عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا