مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة Screen Buzz تطوير السيناريو التلفزيوني

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما (من 21 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

وسوف يظل باب التقدم مفتوحاً حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2019. وتبحث Screen Buzz عبر الورشة عن أفضل المشاريع التلفزيونية في مرحلة التطوير ومن تأليف كُتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.

وتتعاون Screen Buzz للعام الثاني على التوالي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة محمد حفظي الذي يعقب قائلاً:"ساهمت Screen Buzz بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التلفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لأيام القاهرة لصناعة السينما".

وعلق أرون لوبل مؤسس ورئيس AAM قائلاً "متحمسون للعودة مرة أخرى إلى القاهرة،

التي تمثل قلب صناعة الترفيه في العالم العربي، كما يسعدنا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العمل برفقة العديد من أفضل مواهب في المنطقة على تطوير سيناريوهاتهم".وكانت Screen Buzz قد أقامت العام الماضي ورشة لتطوير السيناريو التلفزيوني لمدة خمسة أيام، وقادها المؤلف والمنتج مارك غوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC))، المؤلف سامويل باوم (The Wizard of Lies (HBO)وLie to Me (FOX)) والمؤلفة والمنتجة جيسيكا ميكلنبرغ (Stranger Things وGypsy (Netflix)).وتقول جيسيكا ميكلنبرغ عن تجربتها في القاهرة العام الماضي:"كان شرفاً كبيراً لي أن أساعد كل كاتب على صناعة قصته، والعثور على نقاط قوته، وتشكيل منظوره، ووضع تعريف لشخصياته. كل شخص بدأ الورشة بأفكار قوية حول ما يريد قوله، وبقصص قوية تستحق الطرح على أي منصة".وكانت Screen Buzz قد قدمت محاضرة خلال أيام القاهرة لصناعة السينما في العام الماضي، بالإضافة إلى حلقة نقاشية تحت عنوان"هوليوود هنا: إضفاء الحرفة الأمريكية لصناعة الترفيه العربية" بمشاركة آرون بول مؤسس ورئيس AAM والنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج المصري تامر محسن.Screen Buzz هي سلسلة ورش إبداعية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التلفزيونية، تٌقام تحت إشراف مجلس AAM الاستشاري في العالم العربي، تجلب كتاباً، مخرجين ومنتجين من هوليوود إلى العالم العربي من أجل دعم المواهب الفنية المحلية خلال سعيهم لإبداع محتوى درامي أصيل وهادف يمكن تقديمه للجمهور العالمي، وتقدم هذه الورش فرصة احتكاك مباشر بين مجموعة من خبراء صناعة الترفيه في هوليوود مع مواهب عربية مختارة في صناعة الترفيه الدرامي التلفزيوني والسينمائي بمجالات الكتابة، الإخراج والإنتاج.وتتبع Screen Buzz أسلوباً مميزاً في كل الجلسات والأنشطة لضمان تفاعل كل الكتاب المشاركين وتشجيعهم على تبادل الأفكار والخبرات الاحترافية، كما سينالون فرصة لعرض مشاريعهم في لقاءات شخصية مباشرة مع الخبراء.AAM مؤسسة تدعم رواية القصص العالمية من خلال قوة الترفيه. تتمثل رؤية AAM في الجمع بين أفضل مواهب هوليوود والمجتمع الإبداعي في الشرق الأوسط لتمكين جيل جديد من رواة القصص في المنطقة لإنتاج محتوى مبتكر يعزز التغيير الإيجابي والقيم العالمية المشتركة.أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.