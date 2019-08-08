وفاة والدة فتحي عبدالوهاب

أعلن الفنان فتحي عبدالوهاب عن وفاة والدته، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب عبدالوهاب عن وفاة والدته"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبدالوهاب"، ولم يحدد بعد مكان الجنازة والعزاء للفقيدة. مكان الجنازة والعزاء للفقيدة. يذكر أن آخر مشاركات فتحي عبدالوهاب الدرامية من خلال مسلسلي"لمس أكتاف" مع الفنان ياسر جلال، و"لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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