بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر بشوق غنائي كبير لمستمعيه ومحبيه بألبومه الصيفي الجديد "معرفة قديمة" الذي طرح مساء أمس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى مختلف تطبيقات الأغاني والموسيقى.
وشهدت الساعات الأولى من طرحه على مختلف التطبيقات العالمية للأغاني و الـ"يوتيوب" العديد من تعليقات الفرحةوالشوق لصوت هيثم واختياراته الغنائية وصوته الذي أعادهم لذكريات من حياتهم، بالإضافة إلى تصدره المركز الأول على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
حيث رحب به جمهوره ومتابعيه على موقع "تويتر" على النحو الآتي:
وعلق مشاهدي "يوتيوب" على بعض من أغنيات الألبوم الـ14 كالآتي:
أتت التعليقات على أغنية "احنا افترقنا"بجمال الكلمات والصوت والإحساس
وجاءت الآراء حول أغنية "كنت مداويني"كالآتي:
تضمن الألبوم 14 أغنية أبرزهم"معرفة قديمة، احنا افترقنا، ياحبيبة، بابي مفتوح، لحقتيني، كنت مداويني"، وللمرة الأولى يطرح هيثم هذا الكم الغنائي في ألبوماته منذ بداياته، تعاون فيهم مع مجموعة مميزة من الشعراء "أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين"عمرو مصطفى، محمد يحيى، محمد النادي"، ومن الموزعين"أحمد إبراهيم، شريف مكاوي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبومة الجديد ..عودة هيثم شاكر تشعل منصات مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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