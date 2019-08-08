رضا رمزي يكشف لـ"الـوفـد" كواليس عرض "سحر الأحلام"

أعرب الفنان رضا رمزي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه العرض المسرحي "سحر الأحلام" منذ أول أيامه على خشبة مسرح البالون.

أكد "رمزي" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" أنه يجسد خلال أحداث العرض شخصية "بيشو"، وهو صانع الشر الخفي ولكن أقدمه في شكل كوميدي، وأضاف أنه يجسد خلال هذا الدور خمسة أشكال مختلفة ما بين البلياتشو ومساعد ملك الجن والعريس الذي يخطف عروسة البطل، فهي شخصيات تقدم من خلال عرقلة "حسن" الذي يجسدها الفنان مجدي

فكري.

وتابع: "أنه يقدم شخصية مركبة والاستعداد لها يكون من خلال الشكل الأكاديمي للقراءة إلى جانب الممارسة فكل شخصية يكون لها تفاصيلها على الورق، فهناك جزء يكون من جانب المخرج وآخر على الممثل".

وعن الرسالة الذي يقدمها (سحر الأحلام) قال: "في الحقيقة العرض يقدم رسالة عن الهوية ويعرف الشباب الإنجازات التي حدثت في مصر، كما يؤكد العرض على قيمة الدولة".

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وأضاف: "الرواية تحترم الذوق العام لأنه من السهل إضحاك الجمهور ولكن من الصعب إقناعه بالعمل، وسعيد بتحقيقها نجاح كبير خلال الأيام الماضية من عرضها".

وعن كواليس (سحر الأحلام) قال: "في الحقيقة الفنان مجدي فكري حالة خاصة في الكواليس لأنه محتوي كل عناصر العمل، إضافة إلى وجود كل من الفنانة إيناس مكي ونيفين رفعت".

وعن أطرف المواقف التي حدثت معه على خشبة المسرح قال: "أنهيت أحد المشاهد ومن المقرر استعدادي للشخصية المقبلة، ولم أفتكر تغيير الحذاء الخاص بالشخصية القديمة فعندما دخلت على خشبة المسرح بتقديم دور شيخ يرتدي حذاءً أحمر اللون ضحك الجمهور، ثم تم تثبيت هذا اللوك في العروض بعد ذلك".