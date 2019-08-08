شركة تبحث عن موظف مقابل ألف دولار في اليوم .. ما هي الوظيفة ؟؟

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 03:52 مساءً - أعلنت شركة ” فارمر بويز ” صاحبة سلسلة المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة عن رغبتها في تعيين موظف متدرب لتذوق لحم الخنزير المقدد مقابل ألف دولار يوميا .
كما يعمل الموظف على مساعدة الشركة على تحسين المذاق .
وجاء إعلان الشركة متضمنا طلبهم من المتقدمين للوظيفة إرسال صورة أو مقطع فيديو على حساب إنستجرام الخاص بالشركة لشرح سبب كونهم ملائمين للوظيفة .
و أن المتدرب الحاصل على الوظيفة سيعمل على تذوق لحم الخنزير المقدد لمدة 8 ساعات في اليوم فقط ويتلقى ألف دولار يوميا كأجر مقابل خدماته .
وكشف عن أن موعد إغلاق باب قبول استمارات التقدم للوظيفة سيكون يوم20 من شهر أغسطس الجاري .. بينما يتم الإعلان عن الفائز بالوظيفة يوم 27 أغسطس المقبل
وأثار منشور الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي ضجة كبيرة بين رواد الإنترنت ومحبي لحم الخنزير الذين وصفوا الوظيفة بأنها وظيفة الأحلام .
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