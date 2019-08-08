وفاة والدة الفنان فتحي عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس ٨ أغسطس والدة الفنان المصري فتحي عبدالوهاب.

وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته على موقع إنستجرام قائلا : “أمي في ذمة الله”.

Advertisements

وحصدت تدوينات على العديد من التعليقات التي واسته على رحيل والدته وتمنت لها الرحمة.

ومن المقرر تشييع الجثمان في بلدته بقرية طوخ بمحافظة القليوبية، وسط حضور عدد من عائلته على أن يستقبل العزاء فيها غدا الجمعة بأحد المساجد بمنطقة الشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب، كان “لمس أكتاف” والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة عبدالوهاب، الى جانب ياسر جلال، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.