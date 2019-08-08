نوال الزغبي ترد على إلغاء اليسا وهيفا متابعتهما لها على تويتر

“لا أريد أن اتحدث بالموضوع ولا يهمني وآخر اهتماماتي هذا الموضوع”، بهذه الكلمات رفضت النجمة نوال الزغبي الرد على الغاء النجمتين اليسا وهيفا وهبي متابعتهما لها على تويتر وذلك في لقاء لها مع “عرب وود”.

وبالعودة الى تصريحات نوال في السابق فقد أكّدت في أحدى المقابلات أن لا خلاف بينها وبين اليسا، إلا أن الأخيرة ألغت متابعتها لها على تويتر عندما وقعت نوال عقدها مؤخرًا مع شركة“روتانا”، فقابلتها هي بالمثل، مؤكدة في المقابل، أنها لم تكن تقصد إليسا بتغريدتها التي قالت فيها: “8 هيتات مش احسن من 16 اغنية ما بينسمعوا؟”. من جهة أخرى، اعتبرت نوال أن إليسا ليست أقوى منها فنيًا، فقالت: “أنا نوال الزغبي، تاريخي الفني بيحكي عني، وإليسا كانت Fan لإلي”.

اما لناحية الغاء هيفا وهبي ونوال الزغبي متابعتهما لبعضهما، فلا زال الغموض يلف هذا الموضوع.