بسمة بلوك جديد فى العرض الخاص لـ ولاد رزق 2

ظهرت الفنانة بسمة بلوك جديد ومختلف اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2" والذى اقيم امس باحدى المولات التجارية بمدينة أكتوبر.

وارتدت بسمة ملابس قريبة الى "السلوبيت" وارتدت نظارة طبية وهو الامر الذى اثار اعجاب الجمهور.

وحرصت صباح اليوم الفنانة بسمة، على مواساة الفنان فتحي عبد الوهاب بعد وفاة والدته.

وقالت بسمة في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «البقاء لله ربنا يرحمها ويصبر قلبك يارب».

يأتي ذلك بعدما أعلن فتحي عبد الوهاب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح اليوم الخميس.

وقال فتحي عبد الوهاب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": «أمي في ذمة الله».

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ولم يكشف فتحي عبد الوهاب عن أي تفاصيل أخرى، تخص موعد تشييع جثمان والدته، ومكان الجنازة، أو موعد ومكان العزاء.

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