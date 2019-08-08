سماح أنور تكشف عن صورة حديثة لـ ابنها أدهم

كشفت الفنانة سماح أنور عن صورة حديثة لابنها أدهم صاحب الظهور النادر فى وسائل الإعلام وذلك عبر صفحاتها الرسمية على تويتر أو انستجرام.

ونشرت سماح أنور صورة جديدة لابنها وعلقت عليها قائلة: "أدهم حبيبي... الضحكة اللي مابتهزرش".

وتلقت سماح أنور العديد من التعليقات الايجابية على الصورة حيث قال أحد المتابعين إنه يشبهها إلى حد كبير.

يذكر أن سماح أنور تشارك في فيلم "استدعاء ولي عمرو" مع حورية فرغلي ومحمد عز ومحمد لطفي ومي كساب وانتصار وصبري فواز وأماني كمال وإيمان السيد ومحمد يونس وكلوديا حنا وحمادة الليثي ومحمد مرزبان وندى بهجت والطفل فارس عامر والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

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