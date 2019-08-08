تامر عاشور يطرح كليب أغنية من غير ما أحكيلك

كشف الفنان تامر عاشور عن كليب أغنيته الجديدة "من غير ما أحكيلك" الذى من المقرّر أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على اليوتيوب.

وقال تامر عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "بدء العد التنازلي لفيديو كليب أغنية من غير ما احكيلك".

وكان أحيا تامر عاشور وفرقته حفلاً غنائياً في آخر حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة، والذي نظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتضمن برنامج الحفل مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها (بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات , كلموها عني، كرهيني فيكي، انت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة وخلصانة الحكاية).

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش فى الفترة من 16 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

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