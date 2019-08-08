إيمان الباني ومراد يلدريم يخسران الطفل الأول

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""الخليج 365"" من بيروت: خسرت الممثلة المغربية إيمان الباني زوجة الممثل التركي مراد يلدريم جنينها في الشهر الثالث من حملها. الأمر الذي انعكس حزناً على الثنائي الشهير لخسارة طفلهما الأول. حيث أشارت المواقع التركية وبينها "kamubulten" أن "يلدريم" صرّح أثناء مغادرته المستشفى أنهما حاولا إخفاء الخبر عن الاعلام، لكنهما تقبلا الأمر مع العائلة، وقال: "ليكن خيرًا من الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.