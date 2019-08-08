شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب العالمى Russ يخص شبكة روتانا بمشاركة خبر حفله بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مغنى الراب الأمريكي راس (Russell Vitale) أولى حفلاته الغنائية فى مصر مساء الجمعة الفائت، حيث احتضنته مدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيرى حاشد.

راس الذى أشعل حماسة الجمهور وضجت بأخباره الصحافة المصرية والعربية، وَألهب بحفله هذا مواقع التواصل الاجتماعى، خصص برنامج "عرب وود" الذى يذاع عبر شبكة قنوات روتانا برد حماسى على خبر كان قد غردته صفحة البرنامج عبر موقع "تويتر". وفى التفاصيل، أنه وبالرغم من قيام مئات المواقع والصفحات بذكر أخبار عن حفل المغنى "راس"، إلا أن ردّه الوحيد عبر الإنترنت جاء من خلال تفاعله مع خبر خصّ به برنامج "عرب وود"، حيث عبّر راس عن حماسه بأجواء الحفل الذى غصّ بالحضور.

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يُذكر أن راس مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا، وحقق شعبية كبيرة فى الوطن العربى نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات على المستوى العالمي.

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