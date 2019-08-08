شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أدوار أبو بكر عزت فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد واحد من أبرز الفنانين فى السينما والمسرح المصري، النجم أبو بكر عزت الذى تنوعت أدواره بين التراجيدى والكوميدى، ومن أبرز أعماله المسرحية التى اشتهر من خلالها كممثل كوميدي، «البيجامة الحمراء» و«العالمة باشا» و«قصر الشوق» و«المفتش» و«الدبور» و«سنة مع الشغل اللذيذ»، ثم جاءت مشاركته فى مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية» لتكون نقطة الانطلاق وبداية الشهرة الحقيقية له، ومن بعدها مسرحية «سكة السلامة»، لينتقل من مسرح التليفزيون إلى مسرح الريحاني.

ولد أبوبكر عزت فى حى السيدة زينب بمدينة القاهرة فى يوم 8 أغسطس عام 1933 تخرج فى قسم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفنى من خلال المسرح المدرسى إذ قدم مسرحية «الفضائح» للمخرج «كمال يس»، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب فالتحق بمعهد التمثيل عام 1959م وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959م.

بعد التخرج عمل فى عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحانى ومسرح التليفزيون، ثم بدأ العمل فى السينما منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وشارك فى العديد من الأدوار المساعدة.

ويعد الفنان صلاح السعدنى أكثر من صديقه بل يعد توأمه، وبالتالى فلم يكن يمثل فى مسلسل أرابيسك دور الصديق، لأن تلك الصداقة فى العمل كانت تجسيدًا لحياتهما، حيث كانا يلتزمان يومياً بمكالمة صباحية بينهما، كما أن الكاتب صلاح عبد الصبور والشاعر فاروق شوشة كانا من أقرب أصدقائه وكان أبو عوف منشغل دوماً بالشأن الثقافى ويظهر ذلك فى اعتياده يوميًا القراءة وامتلاء مكتبته بكل ألوان الكتب.

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قدم أبو بكر عزت العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها: «حلم الجنوبى» «وجع البعاد» «مكان فى القلب» «بنت أفندينا» «على نار هادئة» «طعم الأيام» «رأفت الهجان» «السقوط فى بئر سبع»، وكانت آخر مسلسلاته مع النجمة إلهام شاهين «على نار هادئة».

وحصل النجم الكبير أبو بكر عزت عام 1996 على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى عن دوره فى فيلم "المرأة والساطور".

الفنان الراحل زوج الكاتبة كوثر هيكل وابنتاه هما السيدة سماح زوجة الطبيب خالد منتصر والسيدة أمل زوجة المخرج خالد الإتربى، وتصف كوثر زوجها الراحل أبو بكر بأنه: "كان شخصا شديد النقاء بداخله سلام روحى لم أره فى حياتى، فلم يكن يحمل غيرة أو حقدًا لأحد وكان يشجع الأجيال الجديدة من الممثلين لقناعته بتواصل الأجيال، كما كان يعشق عمله".

توفى الفنان المخضرم أبوبكر عزت يوم 27 فبراير عام 2006م عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير أحدث مسلسلاته .