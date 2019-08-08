شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو موعد حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل غنائى فى الساحل الشمالى يوم 16 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يقدم العديد من أغانيه، منها "مافيا، ونمبر وان، وبابا، وانساى" وغيرها من الأغانى، بالاضافة إلى عدد كبير من مفاجآت الاستعراضات الخاصة بحفلاته.

وتعد الحفلة أولى حفلات محمد رمضان، في الساحل الشمالي بعد حضوره افتتاح أحد الأماكن هناك، وقام بالغناء وقتها ووعد الحضور بحفل ضخم في الساحل الشمالي.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى من انتاج سينرجى، كما طرحت له اغنية "انساى" الفترة الماضية مع المطرب المغربى سعد لمجرد وحققت نسب مشاهدة عالية وتم تصوير الكليب فى فرنسا.