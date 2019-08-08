شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتكفل بعلاج فتاة فى لفتة انسانية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة انسانية من النجم محمد رمضان، أعلن تكفله بمصاريف علاج طلبتها فتاة لوالدها، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ورد عليها من خلال التعليقات بأن تتواصل معه على الخاص والإجراءات المطلوبة بالكامل.

كما علقت فتاة تدعى ميرال على صورة نشرها الأسطورة وكتبت "انا مريضة وأود العلاج بالخارج لو تقدر تساعدني"، ورد عليها محمد رمضان، "ابعتيلي ايه المطلوب والبيانات الكاملة على الخاص".

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