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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتكفل بعلاج فتاة فى لفتة انسانية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة انسانية من النجم محمد رمضان، أعلن تكفله بمصاريف علاج طلبتها فتاة لوالدها، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ورد عليها من خلال التعليقات بأن تتواصل معه على الخاص والإجراءات المطلوبة بالكامل.
كما علقت فتاة تدعى ميرال على صورة نشرها الأسطورة وكتبت "انا مريضة وأود العلاج بالخارج لو تقدر تساعدني"، ورد عليها محمد رمضان، "ابعتيلي ايه المطلوب والبيانات الكاملة على الخاص".
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم محمد رمضان بمبادرة مساعدة فقام من قبل بالتبرع لشاب بمبلغ مادي لكي يساعده في تكاليف زواجه.
يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى من انتاج سينرجى، كما طرحت له أغنية "انساى" الفترة الماضية مع المطرب المغربى سعد لمجرد وحققت نسب مشاهدة عالية وتم تصوير الكليب فى فرنسا.
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