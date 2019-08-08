شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور عن محمد كريم عبر فيس بوك: أحترم مجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي شريف مدكور على الحديث عبر صفحته على فيس بوك عن الفنان محمد كريم، وذلك عقب مشاركته في هوليود عبر فيلم "A Score to Settle" من بطولة النجم نيكولاس كيدج، والذي تم طرحه مؤخراً.

شريف مدكور أكد خلال الفيديو الذي بثه عبر "فيسبوك" : "تعاملت مع محمد كريم من 20 سنة، وكنا مذيعين مع بعض في قنوات النيل المتخصصة (الأسرة والطفل)، والإدارة كانت مهتمة به جدا، وقدم برنامج كراكيب للأطفال بميزانية كبيرة، ثم برنامج طفولة وبطولة، والإدارة كانت تنظر له ككاريزما، لكن عمري ما شفته كدا وبعض زملائي أكدوا ذلك، ثم مشي من القناة".

وأضاف مدكور: "بعد كده شفناه في فيلم مع هيفاء وهبي، ثم انتشرت فيديوهاته على السوشيال ميديا واتريقنا عليه بما فيهم أنا، لكن النهارده شفت مشهد بيمثل مع نيكولاس كيدج".

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وواصل: "أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفنها، ورغم ذلك أنا مش مقتنع بيه رغم إن عمري ما اتكلمنا سوا.. لكن أحترم فيه مجهوده، لأنه وصل لحاجة مهمة، ورغم الانتقادات والتريقة لكن كان عنده ثقة في نفسه وكمل ونجح".

واختتم شريف مدكور حديثه قائلًا: "مش مقتنع بيه، بس هو نجح.. برافو عليك يا محمد أنت عملت حاجة مهمة ناس كتير معرفوش يعملوها".