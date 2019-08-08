كليب "انتى وأنا" للعسيلى تريند على "يوتيوب" بعد طرحه بساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل كليب أغنية "انتي وأنا" للفنان محمود العسيلي، قائمة الأكثر رواجاً على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه بأقل من 24 ساعة، حيث احتل المركز الثانى فى القائمة، وتخطى ربع مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله.
كليب محمود العسيلى ترند
واحتفل العسيلى مؤخراً بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم فى الساحل الشمالى، ومن المقرر الاحتفال بزفافه مطلع العام المقبل، بينما يستعد لاحياء حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب أحدى الجامعات.
وأحيا العسلى آخر حفلاته فى الساحل الشمالى وسط حضور جماهيرى كبير، حيث وضع مسئولى الحفل لافتة "كامل العدد"، وقدمة مجموعة من أغانيه منها "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة"، فضلا عن تلبية رغبة الجمهور فى تقديم كل الأغنيات التى يحبونها.
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