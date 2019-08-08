ما هي قصة الصورة التي اعتذر عنها أحمد فهمي ؟

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد فهمي ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة من زيارته لمستشفى القصر العينى بالقاهرة لأحد مصابي حادث انفجار معهد الأورام الذي حدث أمام المعهد مساء الأحد الماضي والذي سقط على إثره عددا كبيرا ما بين قتلى وجرحي .
وظهر أحمد في الصورة التي اعتذر عنها لقساوتها وكان برفقة طفل من المصابين وعلق عليها قائلا : ” آسف مبدئيا على الصورة بس أنا النهاردة كنت في القصر العيني بزور بعض ضحايا الانفجار .. بشكر كل الناس اللي اتبرعت لمعهد الأورام بداية من محمد صلاح لحد أصغر واحد اتبرع ” .
وأضاف : ” لكن فى حاجة كمان حابب أوضحها فى ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير المصابين بالسرطان زى الحالة اللي في الصورة .. الولد دا محتاج دكتور مخ وأعصاب ومحتاج دكتور عيون لأنه فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللي أصيب بيها وللأسف مفيش إمكانيات .. فلازم ناخد بالنا إن في ناس تانية كمان اتأذت ومحتاجة ” .
وتابع فهمي موجها رسالة إلى الجمهور قائلا : ” لو كل واحد فينا اتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان أو زى الطفل دا أو حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة .. الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك وكل واحد باللي يقدر عليه .. شكرا ” .
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