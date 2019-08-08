كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الشابة ” منى هلا ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بلوك جديد وصادم بالنسبة لمتابعيها وجمهورها . حيث قامت بقص شعرها بشكل كبير .. وظهرت بالصور مع مصففة شعرها . وتظهر بالصورة الأولى قبل أن تقوم بقص شعرها وكتبت قائلة : ” آية هتقصلى شعرى على الناشف و هوريكم النتيجة لما نخلص ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا ب ” لوك جديد ” يثير الجدل بين متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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