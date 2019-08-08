الكويت تتسلم رفات مفقودين لها في العراق

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:54 مساءً - أعلنت صحف كويتية محلية عن تسلم دولة الكويت صباح اليوم الخميس من السلطات العراقية رفات أسرى ومفقودين كويتيين منذ عام 1990 إبان الاحتلال العراقى للكويت .

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن عملية التسليم تمت عبر منفذ ” العبدلي ” الحدودي بين البلدين بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي .

ثم تأتي خطوة إجراء عمليات المطابقة واستكمال عمليات الفحص الجينى للتعرف وتحديد هويات أصحاب هذه الرفات .

وأفادت مصادر محلية أن الرفات عثر عليها في موقعين قرب منطقة نقرة السلمان في محافظة المثنى جنوبي العراق بالتعاون بين سلطات البلدين واللجنة الدولية للصليب الأحمر .

ويذكر أن المرة الأخيرة التي عثر فيها على رفات مواطنين كويتيين في العراق كانت عام 2005 .

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وقالت الكويت إن عدد مفقوديها في العراق منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا .