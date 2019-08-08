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الكويت تتسلم رفات مفقودين لها في العراق

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:54 مساءً - أعلنت صحف كويتية محلية عن تسلم دولة الكويت صباح اليوم الخميس من السلطات العراقية رفات أسرى ومفقودين كويتيين منذ عام 1990 إبان الاحتلال العراقى للكويت .

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن عملية التسليم تمت عبر منفذ ” العبدلي ” الحدودي بين البلدين بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي .

ثم تأتي خطوة إجراء عمليات المطابقة واستكمال عمليات الفحص الجينى للتعرف وتحديد هويات أصحاب هذه الرفات .

وأفادت مصادر محلية أن الرفات عثر عليها في موقعين قرب منطقة نقرة السلمان في محافظة المثنى جنوبي العراق بالتعاون بين سلطات البلدين واللجنة الدولية للصليب الأحمر .

ويذكر أن المرة الأخيرة التي عثر فيها على رفات مواطنين كويتيين في العراق كانت عام 2005 .

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وقالت الكويت إن عدد مفقوديها في العراق منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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