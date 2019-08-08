شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر أن تقوم إيزابيل، شقيقة النجمة كاترينا كايف، بأول ظهور لها في بوليوود مع فيلم”كواتا” “Kwatha”، أمام عيوش شارما، الذي ظهر لأول مرة في بوليوود العام الماضي مع “LoveYatri” من إنتاج سلمان خان، حيث يلعب دور ضابط.

خضعت إيزابيل للتدريب لمدة أربع سنوات في معهد لي ستراسبورج للسينما في نيويورك، قدمت لأول مرة دورها في فيلم “Dr Cabbie”، وهو فيلم كندي، شارك في إنتاجه سلمان خان أيضاً.

تم وصف “Kwatha” ، الذي سيخرجه كاران لاليت بوتاني Karan Lalit Butani ، بأنه مغامرة إنسانية تستند إلى أحداث حقيقية تبرز عدد من التطورات التي تمت في الجيش الهندي.

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وقال بوتاني في بيان “”نحن متحمسون للإعلان عن عيوش شارما وإيزابيل كايف كبطلين لـ” كواتا “، كواتا قرية تقع على الحدود بين الهند وميانمار، ورغم أنها تتناول أحداث حقيقية، فإن الحبكة غير تقليدية، مما يجعل ممثلين مثل عيوش وإيزابيل مثاليين لفيلم كهذا”.

وقال المنتج أديتيا جوشي من شركة Cult Entertainment: “عندما سمعنا لأول مرة” Kwatha “، أدركنا أنه فيلم مختلف يعرض قلب الجيش الهندي. كانت مساهمتهم الكبيرة هائلة والقصة إصلاحية حقًا”.

خضع عيوش مؤخرًا للتحضير المكثف لهذا الدور ، بما في ذلك العمل على اللياقة البدنية ومظهره، كما يقوم كلا الممثلين حاليًا بإجراء جلسات قراءة متعددة.