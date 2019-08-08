يورجن كلوب: محمد صلاح أصبح مثل السيارة القديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتخوف جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل كبير من رحيل ثنائي الفريق، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بعد المستويات الكبيرة والرائعة التي يقدمها اللاعبان مع الفريق.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طمأن جماهير الفريق بالتأكيد على أن الثنائي صلاح وماني باقيان مع “الريدز”، رغم حديث الجماهير عن الحاجة للتعاقد مع بدلاء.

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شبكة “سكاي” في نسختها الإنجليزية، نقلت عن كلوب تصريحاته عن سياسته حول الصفقات، حيث قال: بالنظر للأندية الأخرى فهي تقوم بصفقات ضخمة، وبالنظر إلى فريقنا سنجد الجمهور يتحدث عن حاجة الفريق لبدلاء للثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

كلوب أضاف: صلاح وماني الآن معنا، الجمهور يعتقد أنه يوجد بدلاء أفضل من اللاعبين اللذين لدينا لكن دون أن يكون هناك دليل.. ما يحدث أشبه بالسيارة الجديدة، سيارتك القديمة موثوق بها تماما، لكن تريد سيارة جديدة بعد أسبوعين وبعدها تنهار.

وتابع: هناك 6 فرق على الأقل تبدو أنها ستنافس على اللقب، حتى إيفرتون ظهر طموحا لقد فعلوا الكثير وأعتقد أنهم سيواصلون عقد الصفقات.