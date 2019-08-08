لانا ديل ري تغني لأمريكا بلا أسلحة نارية

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/8/8 03:56 م بتوقيت أبوظبي
المغنية الأمريكية لانا ديل ري
نشرت المغنية الأمريكية لانا ديل ري أغنية جديدة تحمل اسم "لوكينج فور أمريكا" (بحثا عن أمريكا) مستوحاة من حادثتي إطلاق النار الداميتين اللتين هزّتا الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.
ونشرت المغنية تسجيلا على "أنستقرام" تظهر فيه وهي تنشد هذه الأغنية الجديدة إلى جانب جاك أنتونوف المنتج الذي تتعاون معه والذي يرافقها عزفا على الجيتار.
وجاء في كلمات الأغنية الجديدة التي كتبتها الفنانة "ما زلت أبحث عن نسختي الخاصة من أمريكا/أمريكا بلا أسلحة نارية حيث يرفرف العلم بحرّية/ بلا قنابل في السماء/ بل مجرّد مفرقعات نارية".
وأرفقت المغنية البالغة من العمر 34 عاما هذا التسجيل بتعليق مفاده "لست امرأة منخرطة في السياسة ولا أنوي دخول هذا المعترك، لذا اعذروني إن أعربت عن وجهة نظري، فبعد كلّ ما حصل في الأيام الأخيرة وترك في نفسي تأثيرا بالغا، أردت نشر هذا التسجيل الذي صوّرته المهندسة لورا قبل 20 دقيقة".
وأوضحت "سوف أسمّيها (أي الأغنية) لوكينج فور أميركا".
وفي أقلّ من 13 ساعة، وقعت حادثتا إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واحدة في تكساس والأخرى في أوهايو، وهما أودتا بحياة 31 شخصا في المجموع وأسفرتا عن عدد كبير من الجرحى.
ومن المرتقب أن تصدر لانا ديل ري المعروفة بأغنياتها التي يغلب عليها الأسى ألبومها السادس في 30 أغسطس/آب تحت عنوان "نورمان فاكينغ روكويل".
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