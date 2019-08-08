شرير هوليوود ينقذ رضيعا بعد حادث سيارة

لعب الممثل الأمريكي داني تريجو دور بطولة في الحياة عندما أنقذ صبيا كان داخل سيارة انقلبت خلال حادث تصادم في لوس أنجلوس، الأربعاء.



وقال تريجو (75 عاما) لمحطة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية إنه كان في طريقه إلى ورشة إصلاح سيارات في حي سيلمار في لوس أنجلوس عندما رأى سيارة تتخطى إشارة المرور الحمراء وتصطدم بأخرى مما أدى لانقلاب السيارة.

وحوصر الصبي الذي كان يجلس في الخلف ويضع حزام الأمان، وكذلك جدته التي كانت تقود السيارة.

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تريجو، الذي يعد واحدا من أشهر أشرار هوليوود، سارع إلى إنقاذ الطفل الذي كان عالقًا داخل السيارة، التي انقلبت على سقفها.





وقال تريجو، وهو من أصل مكسيكي، إنه حاول الزحف عبر زجاج النافذة المكسور، لكن لم يتمكن من نزع حزام الأمان، لكنه بمساعدة من مونيكا جاكسون، وهي إحدى المارة، تمكنا من تحرير الطفل، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال الممثل الأمريكي لمصور كان موجودًا بموقع الحادث، إن ما أنقذ الطفل هو مقعد السيارة، مضيفًا "كل خير حدث معي كان نتيجة مباشرة لمساعدة شخص ما. كل شيء".

وأوضح قسم الإطفاء بالولاية أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن لم تكن إصاباتهم تشكل تهديدا على حياتهم.