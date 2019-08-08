ماريتا الحلاني لبصراحة: لهذا السبب وافقت على المشاركة في “بردانة انا”

كشفت شركة الانتاج NMPRO Arts لصاحبها المنتج والمخرج نديم مهنا، النقاب عن تتر مسلسل “بردانة انا”، الذي سيعرض مع بداية الموسم الدرامي عبر شاشة MTV.

المفاجأة اختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

تجسّد ماريتا في الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل، دور فتاة معنّفة حيث تظهر في عدة لقطات وقد تعرضت للضرب والعنف ووجهها ملطخ بالدماء.

وفي اتصال مع “ماريتا” أكدت لنا أنها أحبت ان تشارك في العمل لأنه تضمن رسالة عن المرأة المعنّفة وعندما تم التواصل معها لغناء التتر وافقت لانها أحبت الفكرة جداً.

ماريتا التي تغني لأول مرة شارة مسلسل، شددت ان الأغنية ثقيلة من كلمات نزار فرنسيس والحان جاد الرحباني وليست سهلة.

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وعن المشاهد التي ظهرت بها وهي ملطخة بالدماء ومعنفة، أكدت ماريتا أنها لأول مرة تطل بهذه الصورة الجديدة ولم يكن عندها أي مشكلة لأنها أرادت أن تصل الرسالة الهادفة خاصة أنها من الداعمين لقضايا وحقوق المرأة.

وتطرقت ماريتا في حديثها معنا الى أن الذي شجعها أكثر كي تخوض هذه التجربة بسبب حبها للممثلين كارين رزق الله وبديع ابو شقرا وأدائهما القوي والحقيقي. والمسلسل من خلالهما سيصل الى كل الناس الذين ينتظرونهما في كل اعمالهما.

ورداً على سؤال هل سنراها في عمل درامي قريباً بعد تجربة التتر، شددت الى أنها تحب التمثيل ولكنها تتريث في الموافقة على أي دور كي لا تتسرع وعندما يكون الدور مناسباً لها ستقبل.

نذكر أنه وبعد انتشار العديد من المعلومات عن أن الكاتبة كلوديا مرشيليان، ستُترجم قصة ضحية العنف الأسري، اللبنانية المغدورة منال عاصي، في مسلسل “بردانه انا”، نفت مرشيليان عبر برنامج TNTمن صوت لبنان مع ناتالي نعوم وطوني هيكل، صحة الخبر، موضحة أنها استوحت قصته جراء تكاثر ضحايا العنف في الفترة الاخيرة. ولا يطرح المسلسل قصة منال عاصي بالتحديد.

نذكر ان المسلسل من بطولة كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.