تامر حسني يعلن موعد أولى حفلاته في الساحل الشمالي

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان تامر حسني، موعد حفلته الجديدة في الساحل الشمالي.
ونشر تامر حسني، البوستر الدعائي للحفلة، عبر انستجرام، وعلق عليه: "مرحبا يا رفاق.. هل انتم مستعدون.. سيتم أداء حفلة مميزة في الساحل الشمالي يوم 30 أغسطس.. وستكون التذاكر متاحة غدا".
ولقي البوستر الدعائي لحفلة تامر حسني في الساحل الشمالي ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام.
وكان تامر حسني قد اعتذر صباح اليوم، عبر إنستجرام، عن عدم تواجده في الموسم الجديد للبرنامج الغنائي ذا فويس كيدز .
ويشارك تامر حسني في بطولة فيلم "الفلوس"، مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، وزينة، ومن إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى.
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