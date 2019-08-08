القاهرة - لايف ستايل
هنأ الفنان أمير كرارة صديقه المطرب هيثم شاكر، بألبومه الجديد معرفة قديمة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وغرد الفنان أمير كرارة "مبرووووك يا حبيبي البوم حلو جدا جدا هيكسر الدنيا باذن الله".
ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني
قد يهمك أيضا:
النجم هيثم شاكر يتحدث عن أخر أعماله الفنية في برنامج "الجمعة في مصر"
هيثم شاكر يشعل حفلة زفاف شقيقة محمد زيدان
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يهنئ هيثم شاكر بـ ألبومه الجديد معرفة قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.