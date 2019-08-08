18.5 مليون جنيه إيرادات حملة فرعون بعد عرضه 9 أسابيع

القاهرة - لايف ستايل
قال محمود الدفراوي، الموزع السينمائي، إن فيلم حملة فرعون لـ عمرو سعد وروبي حقق إيرادات وصلت إلى 18 مليونا و600 ألف جنيه بعد 9 أسابيع.
ونافس فيلم "حملة فرعون" منذ موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، و"كازابلانكا"، و"سبع البرُمبة" و"محمد حسين".
فيلم "حملة فرعون"، مأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة "عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز".
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تعرف على إيرادات "حملة فرعون" بعد 3 أسابيع
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