يوري مرقدي يشعل مهرجان جوهرة الدولي‎ في المغرب

الرباط - لايف ستايل
أشعل الفنان اللبناني يوري مرقدي، حفله الغنائي، الذي قدمه ضمن مهرجان جوهرة الدولية في المغرب، الذي اتسم بالجماهيرية الكبيرة، فسجل الحفل حضور 180 ألف شخص، أتوا من كافة أرجاء المغرب ليشاهدوا ويغنّوا معه.
وأدّى يوري مرقدي خلال الحفل، باقة من أغانيه الخاصة لاسيما أغنيته الأشهر «عربي أنا»، وبعض من أغاني السيدة فيروز، ورقص على الدبكة، كما أشعل حماس الجمهور عندما رقص على أنغام أغنية مغربيّة.
من ناحية أخرى، أطلق يوري مرقدي فيديو كليب أغنيته الجديدة "توت"، والتي كان قد طرحها في أواخر العام الماضي، وهي من كلمات وألحان: يوري مرقدي، وتوزيع: كريم عوض.
وكان أخر أعمال يوري مرقدي الفنية، هو المسلسل اللبنانى "مجنون فيكى"، الذي يشارك فيه يوري مرقدي مع المطربة رولا سعد، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى وعدد من فنانين آخرين، ومن تأليف فراس جبران، إخراج ندلى قدبح.
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