قطيعة بين أحمد فاروق الفيشاوي وابنته لينا تعرف على التفاصيل

القاهرة - لايف ستايل
حالة كبيرة من الجدل أثارتها لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوى بعدما سُلط عليها الضوء بعد الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي قبل أسبوعين، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على إنستجرام.
وبالنظر إلى حساب لينا الفيشاوي، تبين أنها دشنته في عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي هي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت «لينا» نشطة فيه على انستجرام.
وتبين أيضًا أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.
لينا الفيشاوي لا تزال متواجدة في بريطانيا حتى الآن حيث تدرس في لندن ولم تتمكن من التواجد في عزاء جدها (فاروق الفيشاوي) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوي) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوي).
وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.
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