رامي صبري يحصد 5.66 مليون بألبوم فارق معايا

كسر الفنان رامي صبري حاجز 5.5 مليون مشاهدة لـ أغاني ألبومه الجديد " فارق معايا "، بعد طرح كاملا يوم الخميس 1 أغسطس، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كان رامي صبري طرح أغنيتين من ألبومه قبل شهر، وهما «حاول تنساني» وحققت مليونا و200 مشاهدة، وأغنية «أنا بابا» وحققت 824 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

فيما حققت أغنية «حكاية حبنا» 638 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الثالث، بعد يوم واحد من طرحها، لتحتل المركز الثالث بين أغاني الألبوم.

ويضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

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