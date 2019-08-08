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""الخليج 365"" من بيروت: أكد الفنان المصري تامر حسني عدم مشاركته في لجنة تحكيم برنامج المواهب للصغار The Voice Kids في تعليقه عبر صورة له من مشاركته السابقة في البرنامج، نشرها عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ذا ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة. هتوحشوني جداً ويا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب".

وعليه، فقد تأكدت حتى الساعة فقط مشاركة الفنانة نانسي عجرم للموسم الثالث على التوالي وسط تداول غير مؤكد لاسمي الفنانين المصريين محمد حماقي ودنيا سمير غانم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يؤكد غيابه عن تحكيم The Voice Kids لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.