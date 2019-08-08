أصالة تُغامر بالتجديد حرصاً على ثقة الجمهور

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""الخليج 365"" من بيروت: توجهت المغنية السورية أصالة للجمهور موضحة أنها تسعى للتجديد بأعمالها حرصاً على ثقتهم بها، حيث غرّدت كاتبة: "حرصاً مني على ثقتكم، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة لأعرف رأيكم، ويسعدني قبولكم جدّاً. وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".





وجاء كلامها هذا تعبيراً عن سعادتها بنجاح أغنيتها الحديدة "نكنة بايخة" وتعليقاً على تفاعل الجمهور الايجابي معها. علماً أنها من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وطرحتها شركة روتانا حصرياً عبر تطبيق ديزر للموسيقى، قبل يوم واحد من طرحها على YouTube. مع الإشارة إلى أنها إحدى الأغنيات التي يتضمنها ألبومها الجديد "في قربك" المقرر طرحه يوم الخميس المقبل بـ 10 أغنيات.