شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتحى عبد الوهاب يتلقى العزاء فى والدته بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى النجم فتحى عبد الوهاب عزاء والدته، التى وافتها المنية صباح اليوم الخميس بعد تعرضها لوعكة صحية ، غداً الجمعة فى المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب مباشرة، حيث شيع الجثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية .

ويستعد الفنان فتحى عبد الوهاب، لاستكمال تصوير باقى أحداث دوره فى فيلم "لص بغداد"، وهو من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى تتضمن مسلسلي "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.