شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يتولى علاج حالات من مصابى حادث معهد الاورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم محمد هنيدى إطلاق مبادرة لعلاج مصابي حادث معهد الأورام وتوليه أكثر من حالة للعلاج على نفقته بالكامل ، واتفق مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، والذى رحب بدوره فى الفكرة ليبدأ الأخير بالتواصل مع المستشفيات التى يتم علاج المصابين بها وتجهيز كشوف بأسماء المرضى والمصابين من داخل وخارج المستشفى للبدء فى تنفيذ الفكرة على الفور.

من ناحية أخرى يستأنف النجم محمد هنيدى عرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، ثانى أيام عيد الأضحى الموافق يوم 12 أغسطس، من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

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وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.