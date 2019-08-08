شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ورشا مهدى وبسمة يعزون فتحى عبد الوهاب لوفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم التعازى للفنان فتحى عبد الوهاب لوفاة والدته صباح اليوم الخميس.

وكتبت الفنانة رشا مهدى، فى الجنة و نعيمها حبيبي البقاء لله شد حيلك الله يرحمها و يغفرلها و يصبركم"، وقال الفنان نبيل الحلفاوى البقاء لله يا فتحى رحمها الله ولقاء فى الجنة بإذنه تعالى، بينما كتبت الفنانة بسمة، قائلة: البقاء لله ربنا يرحمها ويصبر قلبك يارب".

وأعلن الفنان فتحى عبد الوهاب، وفاة والدته صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على تويتر، ولم يكشف عن موعد إقامة الجنازة والعزاء.

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ويشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، فى فيلم "لص بغداد" والفيلم من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى تتضمن مسلسلي "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.



