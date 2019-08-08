شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة هند رستم.. كثيرون أحبوها ولكن من فاز بقلب مارلين مونرو الشرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الثامنة لوفاة مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 8 أغسطس من عام 2011 ، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع ، حيث كانت من أهم وأجمل فنانات الزمن الجميل اللاتى شاركت عمالقة الفن العديد من روائع السينما فى عصرها الذهبى وقدمت عددا من أهم الأفلام السينمائية.

وكانت الفنانة الراحلة تتمتع إلى جانب جمالها الذى أسر قلوب الكثيرين بشخصية قوية عنيدة حتى أطلق عليها لقب "عند رستم" ، ورغم انها قامت بالعديد من أدوار الإغراء إلا أن فنها وإبداعها لم يقتصر على هذه الأدوار وإنما تنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا وأدوار الأم والفتاة المثيرة وبنت البلد والراهبة.

وقالت بسنت رضا الابنة الوحيدة للفنانة هند رستم من زوجها الأول الراحل المخرج حسن رضا فى حوار لليوم السابع أن والدتها لم تكن تحب لقب ملكة الإغراء الذى أطلقه عليها الكاتب الصحفى مفيد فوزى.

وقالت ابنة هند رستم: «ظلموها بلقب ملكة الإغراء وهى لم تكن تحب هذا اللقب إطلاقا ولم تجد له معنى لأن أعمالها تنوعت ولم تقتصر على الإغراء، ولكنها لم تغضب من تشبيهها بمارلين مونرو".

وأشارت الابنة إلى أن والدها المخرج حسن رضا تزوج من والدتها فى بداية حياتها الفنية واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات، وبعدها تم الانفصال فى هدوء وظلت علاقة الود بينهما حتى وفاة والدها.

وتابعت: "بعد الطلاق ظلت أمى دون زواج لمدة 7 سنوات وخلال هذه الفترة توفيت والدتها التى ارتبطت بها ارتباطا كبيرا فى سن 41 سنة بعد إصابتها بالسرطان ، فأصيبت والدتى بصدمة شديدة وظل لديها هاجس من الإصابة بالسرطان لفترة طويلة".

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وتشير الابنة إلى قصة الحب الكبيرة فى حياة والدتها موضحة أن مارلين مونرو الشرق تعرفت على الدكتور محمد فياض فى بداية حياته العملية: «جمعهما عدد من اللقاءات مع أصدقاء مشتركين وكان فياض وقتها مدرسا مساعدا ولم يكن لديه شقة وكانت له عيادة مشتركة مع شقيقه، بينما كانت والدتى فى قمة شهرتها وتسكن فى شقة بالزمالك على النيل، وأعجبت بشخصيته وكانت ترغب فى حياة مستقرة هادئة، فرأت فيه الزوج المناسب وتزوجا عام 1961 وكان عمرى وقتها 10 سنوات".

تكشف الابنة أن والدتها رفضت عروضا بالزواج لعدد من النجوم: «لم تشغلها قصة الوسامة ، فكانت ترى حياة هؤلاء النجوم وتوقن بأنها لا تناسبها».

وتابعت: «أحبها الفنان صلاح ذوالفقار وحكى بنفسه عن ذلك فى أحد البرامج، كما أحبها رشدى أباظة، فمن الذى لا يحب امرأة بصفات أمى التى اجتمعت فيها الكثير من الصفات الجميلة، دمها خفيف وهانم وبنت ناس وشخصية» تضحك الابنة قائلة: «رشدى أباظة كان يسميها نونة المجنونة لأنها عصبية مثله".

وتؤكد ابنة هند رستم أن زواج والدتها من الدكتور محمد فياض لم يؤثر على نجوميتها ولم يعترض الزوج على أى من أدوارها، كما لم يكن سببا فى اعتزالها: "أمى تزوجت أونكل فياض عام 61 وتوقفت عن التمثيل عام 77 وقدمت خلال هذه الفترة أهم أعمالها السينمائية" وتابعت:" كان أونكل فياض حنونا جدا فارتبطت به واعتبرنى ابنته خاصة وأنه لم ينجب»

وأضافت ابنة هند رستم: «تعلقت أمى تعلقا شديدا بزوجها الدكتور محمد فياض وكانت تحب لقب مدام فياض، وعاشت معه أجمل سنوات عمرها وبعد وفاته عام 2009 أصيبت بحالة اكتئاب، حتى وفاتها عام 2011»