شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Red Hot Chili Peppers لأول مرة فى إلامارات سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد أسبوع أبو ظبي للتحدي في الفترة بين 1-7 سبتمبر، برنامج ترفيهي يضم العديد من الأحداث الفنية والثقافية والإجتماعية ومنها استضافة فرقة الروك الشهيرة Red Hot Chili Peppers والتي تقدم حفلين لها في الإمارات لأول مرة يوم 4 سبتمبر المقبل ويليها عرض ثاني في 5 سبتمبر بجزيرة ياس.

الفرقة العالمية Red Hot Chili Peppers، حائزة على 7 جوائز جرامى وباعت أكثر من 80 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم، وما زالت متربعة على عرش مزيكا الروك العالمية وبدات رحلتها الغنائية عام 83، وتقدم خلال موسيقاها توليفة روك سماعية بين الفانك والبانك والهارد روك، وأطلت بأول ألبوماتها "بلود شوغر سكس ماجيك" عام 91، ومن أشهر ألبوماتها "كاليفورنيكايشن" الذى تخطت مبيعاته وحده 15 مليون نسخة منذ 12 سنة، وأطلت منذ سنتين بألبومها الأخير الحادى عشر "ذا جيتواى".

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