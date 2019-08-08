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شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحي المبارك سبب حضور يوري مرقدي لمصر .. أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى يورى مرقدى من أجل إحياء حفلا غنائيا غداً الخميس، وذلك داخل أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالى ضمن حفلات عيد الاضحي المبارك.
ويقدم يورى خلال الحفل عدداً من أهم أغانيه الشهيرة الذي ارتبط بها مع جمهوره ومحبيه مثل "سنين"، "عربى أنا"، "أنا الموقع ادناه" وغيرها من أهم الأغاني التي اشتهر بها خلال مشواره الغنائى، كما يقدم عدداً من أغانيه الذي انتهي من تسجيلها مؤخراً.
جدير بالذكر أن آخر أعمال يوري مرقدي إطلاقه كليب أغنية "توت" الذى طرحه نهاية عام 2018.
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