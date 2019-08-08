شكرا لقرائتكم خبر عن مباركة خاصة من أنغام لـ هيثم شاكر بعد طرح ألبوم "معرفة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الفنان هيثم شاكر على مواقع التواصل بعد طرحه ألبومه "معرفة قديمة"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً فى تويتر.

هيثم شاكر ومباركة خاصة من أنغام

النجمة أنغام حرصت على تقديم التهنئة لهيثم شاكر قائلة، "ألف مبروك هيثم شاكر تستاهل النجاح والتألق يا أجمل الأصوات المصرية"، ليرد الثانى، أنا فرحتى النهاردة فرحتين يا صوت مصر، لما أنا أبقى أجمل الأصوات المصرية تبقى أنتى أعظمهم، لتتبعه أنغام: أنت أجمل الأصوات وأجمل القلوب يا هيثم".

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ويضم ألبوم هيثم شاكر الجديد 14 أغنية تعاون فيها مع الكثير من كبار الأسماء فى عالم الإخراج والتلحين والتأليف من بينهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، محمد رفاعى، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، وليد سعد وآخرون.