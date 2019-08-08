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شكرا لقرائتكم خبر عن مباركة خاصة من أنغام لـ هيثم شاكر بعد طرح ألبوم "معرفة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر
هيثم شاكر ومباركة خاصة من أنغام
ويضم ألبوم هيثم شاكر الجديد 14 أغنية تعاون فيها مع الكثير من كبار الأسماء فى عالم الإخراج والتلحين والتأليف من بينهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، محمد رفاعى، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، وليد سعد وآخرون.
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