شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان فتحى عبد الوهاب، وفاة و الدته صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على تويتر، ولم يكشف عن أى تفاصيل أخرى.

ويشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، فى فيلم "لص بغداد" والفيلم من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى تتضمن مسلسلي "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.