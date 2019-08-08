شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحي المبارك.. هكذا تحتفل شاشة نايل سينما بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة بانه بناءاً علي طلب من السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما بدعم القناة بأفلام من التراث لتذاع في عيد الاضحي المبارك فقد تم اختيار مجموعة من الافلام من تراث السينما المصرية لكبار نجوم الزمن الجميل . عيد الاضحي المبارك ..أفلام تعرض على نايل سينما عيد الاضحي المبارك ..أفلام تعرض على نايل سينما Advertisements ومن هذه الافلام التي ستعرض علي شاشة نايل سينما افلام ( بيومي افندي - بن حميدو – فاطمة - لحن الخلود - نور الدين والبحارة الثلاثة - قلبي دليلي- توبه - بلبل افندي – الهاربة - سلفني 3 جنيه - فيروز هانم - علي بابا وال40 حرامي – سلامه – دنانير - سلامه في خير - خاتم سليمان - كرسي الاعتراف - قمر 14 - حبيب الروح - تحيا الستات - بنت الاكابر - بشرة خير - اقوي من الحب)

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