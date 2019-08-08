شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى مثل هذا اليوم.. انفصال توم كروز عن نيكول كيدمان وميلاد شون مينديز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثامن من اغسطس مع ذكري العديد من الأحداث الفنية التي تزامنت مع اليوم أبرزها ميلاد ورحيل العديد من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية على مستوي العالم خلال سنوات مما جعلهم أيقونات فنية نتعرض لها خلال السطور التالية.

البداية من هوليود حيث ولد فى مثل هذا اليوم النجم العالمي داستن هوفمان الذى يمتلك فى رصيده جائزتي أوسكار حصل عليها فى مشواره الفني الأولي عن فيلمي (كرامر ضد كرامر) وأخرى عن فيلم (رجل المطر).



داستين هوفمان

يأتي بعد ذلك نجم الغناء الكندي شون مينديز الذى ولد فى مثل هذا اليوم ويحتفل بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد 1998.



شون مينديز

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وعلى الصعيد المصري فيتزامن اليوم مع ذكري رحيل النجمة هند رستم التي رحلت عام 2011، بينما يمثل اليوم أيضاً ذكري ميلاد النجم الراحل ابو بكر عزت والفنانة اجلال زكي.



هند رستم

كما شهد مثل هذا اليوم حدث فني كبير ممثلاً فى انفصال الثنائى الأشهر فى العالم آنذاك توم كروز عن نيكول كيدمان عام 2001.