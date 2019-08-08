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حدث فى مثل هذا اليوم.. انفصال توم كروز عن نيكول كيدمان وميلاد شون مينديز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثامن من اغسطس مع ذكري العديد من الأحداث الفنية التي تزامنت مع اليوم أبرزها ميلاد ورحيل العديد من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية على مستوي العالم خلال سنوات مما جعلهم أيقونات فنية نتعرض لها خلال السطور التالية.

البداية من هوليود حيث ولد فى مثل هذا اليوم النجم العالمي داستن هوفمان الذى يمتلك فى رصيده جائزتي أوسكار حصل عليها فى مشواره الفني الأولي عن فيلمي (كرامر ضد كرامر) وأخرى عن فيلم (رجل المطر).

 

داستين هوفمان
داستين هوفمان

 

يأتي بعد ذلك نجم الغناء الكندي شون مينديز الذى ولد فى مثل هذا اليوم ويحتفل بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد 1998.

 

شون مينديز
شون مينديز

 

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وعلى الصعيد المصري فيتزامن اليوم مع ذكري رحيل النجمة هند رستم التي رحلت عام 2011، بينما يمثل اليوم أيضاً ذكري ميلاد النجم الراحل ابو بكر عزت والفنانة اجلال زكي.

 

هند رستم
هند رستم

 

كما شهد مثل هذا اليوم حدث فني كبير ممثلاً فى انفصال الثنائى الأشهر فى العالم آنذاك توم كروز عن نيكول كيدمان عام 2001.

 

توم كروز ونيكول كيدمان
توم كروز ونيكول كيدمان

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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