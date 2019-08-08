تعرف على موعد ومكان عزاء والدة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يقام مساء غدِ الجمعة، عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب، عقب صلاة المغرب، بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد. وتوجه "عبدالوهاب" لمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليبوبية، لتشييع جثمان والدته لمثواها الأخير، ودفنها بمدافن الأسرة، وذلك عقب صلاة الظهر. وكان فتحي عبدالوهاب قد أعلن وفاة والدته اليوم، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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