إيساف يستعيد ذكريات 10 سنوات مضت.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جمعته بالفنان مصطفى محفوظ، والفنان أحمد سعد. وعلق: "حبايبي دول، صورة من عشر سنين، مصطفى محفوظ وأحمد سعد". يذكر آن أخر أعمال إيساف أغنية بعنوان"قوم نادى لصلاح" مع سمية درويش، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبود، توزيع ومكس جمال فتحي.



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