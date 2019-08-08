محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نجمة ذات طابع خاص، برعت في تقديم أدوار الإغراء، فعرفت بملكة الإغراء، وأطلق عليها البعض لقب مارلين مونرو العرب.
الفنانة الكبيرة هند رستم التي رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات، إثر تعرضها لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 79 عاما.
ولدت هند حسين محمد رستم، في حي محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ظابط شرطة، قاطعها بعد إصرارها على اقتحام الفن.
ظهرت لأول مرة ضمن مجموعة من الفتيات، في مشهد من مشاهد فيلم "غزل البنات"، وتحديدا في أغنية "اتمخطري يا خيل"، مع الفنانة ليلى مراد.
شاركت بعدها في عدد من الأفلام بأدوار صغيرة، لم تتعدى أحيانا المشهد الواحد، مثل "بنات حواء"، "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وغيرها.
كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم الجسد، مع المخرج الكبير حسن الإمام، لتنطلق بعدها في تقديم أدوار ميزتها عن غيرها من الفنانات، لتبقى حتى الآن أيقونة للجمال في السينما العربية.
من أبرز أعمالها "صراع في النيل"، "إنت حبيبي"، "لوكاندة المفاجآت"، "ابن حميدو"، "بين السماء والأرض"، "لا أنام"، "باب الحديد".
تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسين رضا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "بسنت"، والثانية من دكتور محمد فياض، واعتزلت الفن بعدها للتفرغ لزوجها ورعاية ابنتها.
في 8 أغسطس 2011، رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر منها صور نادرة.. 30 صورة لهند رستم في ذكرى رحيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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