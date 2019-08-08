خاص| أحدث تعديل بألبوم محمد محيي الجديد "بتاع زمان"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أجرى الفنان محمد محيي عدة تعديلات جديدة على ألبومه "بتاع زمان" المقرر طرحه منتصف أغسطس الحالي، والذي يشهد عودته لطرح الألبومات بعد 11 عامًا من تقديمه ألبوم "مظلوم".
واستقر محيي، وفقا لما كشفه مصدر مقرب منه لـ(الخليج 365)، عن تأجيل طرح أغاني "ساقي الورد" و"سألني"، بعد مرور أربعة أعوام على تسجيلها، وكانت الأولى مرشحة بقوة لتحمل اسم الألبوم.
وكتب كلمات الأغاني الشاعر محمد وطني، وتولى لحن الأولى نور محمد، والثانية من ألحان محمود الشريف ووزعهما موسيقيا أحمد مجدي.
وضم محيي أغاني "بتاع زمان"، "أنت أحلى الناس"، "هربت"، "أخبار الحبايب"، "ورقة وقلم"، "ثانية"، "قضية"، "يوم جديد"، "متسألهوش"، و"بعدما".
وتعاون محيي مع الشعراء والملحنين رضا أمين، عنتر هلال، أحمد مرزوق، سلطان صلاح الدين، هاني رجب، محمد رحيم، مصطفى عوض، مديح محسن، محمد العشي، وفهد وغيرهم.
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